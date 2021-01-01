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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
VS
Самсунг Галакси А50
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Samsung Galaxy A50

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 490 и 334 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (548 против 442 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 141.5%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro
442 нит
Galaxy A50 +24%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 158.5 мм
Ширина 75.2 мм 74.7 мм
Толщина 8.1 мм 7.7 мм
Вес 186 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro
81.4%
Galaxy A50 +5%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G72 MP3
Частота GPU 700-750 МГц 850 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 Pro +24%
1510
Galaxy A50
1214
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 Pro +23%
180077
Galaxy A50
146103
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro +28%
207411
Galaxy A50
161742
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7 Pro
н/д
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 6024 x 4024
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм 25 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A50, а если производительность – то Xiaomi Redmi Note 7 Pro.

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