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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Samsung Galaxy M12

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
VS
Самсунг Галакси М12
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Samsung Galaxy M12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M12, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • В 2.8 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 495 и 178 баллов
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Galaxy M12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.3 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.3%
Время отклика - 39 мс
Контрастность - 926:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro +4%
444 нит
Galaxy M12
427 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 164 мм
Ширина 75.2 мм 75.9 мм
Толщина 8.1 мм 9.7 мм
Вес 186 граммов 214 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro
81.4%
Galaxy M12 +1%
81.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Самсунг Галакси М12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G52 MP1
Частота GPU 700-750 МГц 680 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~26 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 Pro +47%
1513
Galaxy M12
1026
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Да (40% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Samsung Galaxy M12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 Pro
н/д
Galaxy M12
77.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Redmi Note 7 Pro, а если дисплей, программное обеспечение, автономность, камера и звук – то Samsung Galaxy M12.

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