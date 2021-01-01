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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Mi Max 2

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
VS
Ксиаоми Ми Макс 2
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Xiaomi Mi Max 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Max 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 7.1
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 20% выше плотность пикселей (409 vs 342 PPI)
  • Тонкие рамки – на 7.12% выше полезная площадь экрана
  • Лучше лежит в руке - корпус на 13.5 мм уже
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5300 против 4000 мАч
  • Стерео динамики
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (517 против 442 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Mi Max 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 342 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 74.28%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 2232 Гц
Время отклика - 19.6 мс
Контрастность - 1262:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro
442 нит
Mi Max 2 +17%
517 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 174.1 мм
Ширина 75.2 мм 88.7 мм
Толщина 8.1 мм 7.6 мм
Вес 186 граммов 211 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro +10%
81.4%
Mi Max 2
74.28%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Ксиаоми Ми Макс 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 506
Частота GPU 700-750 МГц 650 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7 Pro +190%
490
Mi Max 2
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 Pro +51%
1510
Mi Max 2
999
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 Pro +330%
180077
Mi Max 2
41895
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro +129%
207411
Mi Max 2
90477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки - 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Mi Max 2
19:21 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7 Pro
н/д
Mi Max 2
21:37 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Mi Max 2
30:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Xiaomi Mi Max 2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 2592 x 1944
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм 37.63 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 Pro
н/д
Mi Max 2
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 Pro более удачной покупкой.

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