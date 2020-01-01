Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.47-дюймового Xiaomi Mi Note 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.