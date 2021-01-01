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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Pocophone F1

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
VS
Ксиаоми Покофон Ф1
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Xiaomi Pocophone F1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.18-дюймового Xiaomi Pocophone F1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 490 и 369 баллов
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Pocophone F1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.18 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2246 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 82.13%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 2315 Гц
Время отклика - 30.4 мс
Контрастность - 1438:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro
442 нит
Pocophone F1 +3%
456 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 155.5 мм
Ширина 75.2 мм 75.2 мм
Толщина 8.1 мм 8.8 мм
Вес 186 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro
81.4%
Pocophone F1 +1%
82.13%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Ксиаоми Покофон Ф1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 630
Частота GPU 700-750 МГц 710 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 Pro
180077
Pocophone F1 +45%
260568
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro
207411
Pocophone F1 +65%
341977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12 POCO
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Pocophone F1
13:51 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7 Pro
н/д
Pocophone F1
12:11 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Pocophone F1
25:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Xiaomi Pocophone F1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 5184 x 3880
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм 18 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 Pro
н/д
Pocophone F1
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.537 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Xiaomi Pocophone F1, а если корпус – то Xiaomi Redmi Note 7 Pro.

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