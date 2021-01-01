Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Redmi 6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 6, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- На 0.85" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 39% выше плотность пикселей (409 vs 295 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- На 24% выше максимальная яркость экрана (442 против 356 нит)
- Тонкие рамки – на 8.48% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6
- Весит на 40 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
48
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
52
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|72.92%
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|31 мс
|Контрастность
|-
|704:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|147.5 мм
|Ширина
|75.2 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.3 мм
|Вес
|186 граммов
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Золотой, Серый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|11 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|700-750 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~328.2 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
490
Geekbench 5 (многоядерный)
1510
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 Pro +141%
180077
74599
AnTuTu Benchmark 8
207411
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|-
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:19 ч.
|3:05 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|2592 x 1936
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|20 мм
|-
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|0.55 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|1.417 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 Pro более удачной покупкой.
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