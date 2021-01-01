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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Note 5

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
VS
Ксиаоми Редми Ноут 5
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Xiaomi Redmi Note 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 5.99-дюймового Xiaomi Redmi Note 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 675
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (546 против 442 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Redmi Note 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 77.68%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 38 мс
Контрастность - 2252:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro
442 нит
Redmi Note 5 +24%
546 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 158.5 мм
Ширина 75.2 мм 75.4 мм
Толщина 8.1 мм 8 мм
Вес 186 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro +5%
81.4%
Redmi Note 5
77.68%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Ксиаоми Редми Ноут 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 509
Частота GPU 700-750 МГц 720 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 Pro +55%
180077
Redmi Note 5
116167
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro +44%
207411
Redmi Note 5
144061
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Redmi Note 5
13:36 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7 Pro
н/д
Redmi Note 5
14:13 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Redmi Note 5
22:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 4160 x 3120
Апертура f/2 f/2
Фокусное расстояние 20 мм -
Размер пикселя - 1.4 микрон
Размер сенсора - 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 Pro
н/д
Redmi Note 5
76.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг 1.24 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 Pro более удачной покупкой.

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