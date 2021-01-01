Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.99-дюймового ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL , который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.