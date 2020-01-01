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Xiaomi Redmi Note 7 против Huawei Honor 9S

Ксиаоми Редми Ноут 7
Xiaomi Redmi Note 7
VS
Хуавей Хонор 9S
Huawei Honor 9S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
  • На 0.85" большая диагональ экрана
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 39% выше плотность пикселей (409 vs 295 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.6% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 9S
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 7 и Huawei Honor 9S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 73.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 7
480 нит
Honor 9S
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 146.5 мм
Ширина 75.2 мм 70.9 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 186 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 +10%
81.4%
Honor 9S
73.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 и Хуавей Хонор 9S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 512 PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7 +94%
339
Honor 9S
175
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 +59%
1464
Honor 9S
923
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 +79%
174370
Honor 9S
97225

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7
14:04 ч.
Honor 9S
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 7
14:12 ч.
Honor 9S
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 7
32:35 ч.
Honor 9S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 vs Huawei Honor 9S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 13 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 7
69 дБ
Honor 9S
н/д
Музыка
Redmi Note 7
71 дБ
Honor 9S
н/д
Звонок
Redmi Note 7
90 дБ
Honor 9S
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 более удачной покупкой.

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