Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.