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Xiaomi Redmi Note 7 против Meizu X8

Ксиаоми Редми Ноут 7
VS
Мейзу Х8
Xiaomi Redmi Note 7
Meizu X8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.2-дюймового Meizu X8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
  • Комплектуется на 790 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3210 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu X8
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 710
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.37% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 26 граммов меньше
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 386 и 334 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7
vs
Meizu X8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 86.77%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 2336 Гц 2315 Гц
Время отклика 43.2 мс 66.8 мс
Контрастность 1639:1 1625:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7
472 нит
Meizu X8 +7%
507 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 151.2 мм
Ширина 75.2 мм 74.6 мм
Толщина 8.1 мм 7.8 мм
Вес 186 граммов 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7
81.4%
Meizu X8 +7%
86.77%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 и Мейзу Х8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 616
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7
334
Meizu X8 +16%
386
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7
1428
Meizu X8 +2%
1451
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7
130392
Meizu X8 +22%
158579
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7
168486
Meizu X8 +15%
194526
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI MIUI 12 Flyme UI
Размер системы из коробки 13 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3210 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут) Да, mCharge (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7
14:04 ч.
Meizu X8
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 7
14:12 ч.
Meizu X8
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 7
32:35 ч.
Meizu X8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 vs Meizu X8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 5120 x 3840
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7
87.6 дБ
Meizu X8 +1%
88.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, корпус и звук - выбирайте Meizu X8, а если программное обеспечение и автономность – то Xiaomi Redmi Note 7.

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