Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 7 vs Moto G7 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 7 против Motorola Moto G7

Ксиаоми Редми Ноут 7
Xiaomi Redmi Note 7
VS
Моторола Мото Джи 7
Motorola Moto G7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.24-дюймового Motorola Moto G7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
  • На 64% лучшая автономность (108 vs 66 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G7
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 7 и Motorola Moto G7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.24 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2270 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.9:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 81.65%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 7
480 нит
Moto G7 +4%
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 157 мм
Ширина 75.2 мм 75.3 мм
Толщина 8.1 мм 7.92 мм
Вес 186 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7
81.4%
Moto G7
81.65%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 и Моторола Мото Джи 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 506
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7
339
Moto G7
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7
1464
Moto G7
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7
174370
Moto G7
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 +34%
14:04 ч.
Moto G7
10:47 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7 +56%
14:12 ч.
Moto G7
9:05 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 +29%
32:35 ч.
Moto G7
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 vs Motorola Moto G7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 13 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 7
69 дБ
Moto G7 +1%
70 дБ
Музыка
Redmi Note 7
71 дБ
Moto G7
71 дБ
Звонок
Redmi Note 7 +7%
90 дБ
Moto G7
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.376 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях