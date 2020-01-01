Xiaomi Redmi Note 7 против Motorola One Vision
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.3-дюймового Motorola One Vision, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9609 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
- На 61% лучшая автономность (108 vs 67 часов)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola One Vision
- Защита корпуса по стандарту IP52
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
39
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
63
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 7 и Motorola One Vision
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|21:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|82.5%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|160.1 мм
|Ширина
|75.2 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.7 мм
|Вес
|186 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Коричневый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Samsung Exynos 9 Octa 9609
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|-
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
339
Geekbench 5 (многоядерный)
1464
AnTuTu Benchmark 8
174370
One Vision +12%
195089
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#253 и #210)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Android One
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут)
|Да (25% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 +46%
14:04 ч.
9:59 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7 +50%
14:12 ч.
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 +77%
32:35 ч.
18:30 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|21 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|13
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
One Vision +6%
73 дБ
Музыка
71 дБ
71 дБ
Звонок
Redmi Note 7 +6%
90 дБ
85 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.59 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Motorola One Vision, а если программное обеспечение и батарея – то Xiaomi Redmi Note 7.
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