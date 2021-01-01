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Xiaomi Redmi Note 7 против Oppo A15

Ксиаоми Редми Ноут 7
Xiaomi Redmi Note 7
VS
Оппо Реалми А15
Oppo A15

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.52-дюймового Oppo A15, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше плотность пикселей (409 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 92% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 339 и 177 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A15
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7
vs
Oppo A15

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 83%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 2336 Гц -
Время отклика 43.2 мс -
Контрастность 1639:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 7
480 нит
Oppo A15
481 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 164 мм
Ширина 75.2 мм 75.4 мм
Толщина 8.1 мм 7.9 мм
Вес 186 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7
81.4%
Oppo A15 +2%
83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 и Оппо Реалми А15 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 512 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7 +92%
339
Oppo A15
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 +43%
1448
Oppo A15
1010
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 +56%
175399
Oppo A15
112290

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7
14:04 ч.
Oppo A15
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 7
14:12 ч.
Oppo A15
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 7
32:35 ч.
Oppo A15
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 vs Oppo A15
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7
87.8 дБ
Oppo A15
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 7, а если корпус – то Oppo A15.

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