Xiaomi Redmi Note 7 против Oppo A9 (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.5-дюймового Oppo A9 (2020), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
- На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A9 (2020)
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
39
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
66
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 7 и Oppo A9 (2020)
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|82.5%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|163.6 мм
|Ширина
|75.2 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.1 мм
|9.1 мм
|Вес
|186 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Фиолетовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Adreno 610
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7 +7%
339
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 +2%
1464
1439
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 +1%
174370
173226
Лучшие смартфоны в AnTuTu (#253 и #259)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:04 ч.
Время просмотра видео
14:12 ч.
Время разговора (3G)
32:35 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|5024 x 3221
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|13
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
90 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.59 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A9 (2020) более удачной покупкой.
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