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Xiaomi Redmi Note 7 против Oppo Realme C21

Ксиаоми Редми Ноут 7
VS
Оппо Реалми C21
Xiaomi Redmi Note 7
Oppo Realme C21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.5-дюймового Oppo Realme C21, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 95% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 337 и 173 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme C21
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G35

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7
vs
Realme C21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 80.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 2336 Гц -
Время отклика 43.2 мс -
Контрастность 1639:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 7 +7%
472 нит
Realme C21
443 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 165.2 мм
Ширина 75.2 мм 76.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.9 мм
Вес 186 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 +1%
81.4%
Realme C21
80.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 и Оппо Реалми C21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 512 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7 +95%
337
Realme C21
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 +45%
1422
Realme C21
978
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 +55%
170784
Realme C21
110372

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7
14:04 ч.
Realme C21
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 7
14:12 ч.
Realme C21
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 7
32:35 ч.
Realme C21
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 vs Oppo Realme C21
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7
87.6 дБ
Realme C21
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 7, а если корпус – то Oppo Realme C21.

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