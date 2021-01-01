Xiaomi Redmi Note 7 против Samsung Galaxy S8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- На 29% лучшая автономность (108 vs 84 часов)
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 39% выше плотность пикселей (570 vs 409 PPI)
- Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
- На 31% выше максимальная яркость экрана (616 против 472 нит)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 8895
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.1 мм уже
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|570 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|83.6%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|2336 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|43.2 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|1639:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|148.9 мм
|Ширина
|75.2 мм
|68.1 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8 мм
|Вес
|186 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Макс. частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Mali-G71 MP20
|Частота GPU
|850 МГц
|546 МГц
|FLOPS
|~217 Гфлопс
|~349 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
334
Galaxy S8 +2%
340
Geekbench 5 (многоядерный)
1428
Galaxy S8 +1%
1447
AnTuTu Benchmark 7
130392
Galaxy S8 +31%
170326
AnTuTu Benchmark 8
168486
Galaxy S8 +37%
231240
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 +40%
14:04 ч.
10:05 ч.
Время просмотра видео
14:12 ч.
Galaxy S8 +1%
14:32 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 +33%
32:35 ч.
24:30 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|13
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Март 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.59 Вт/кг
|0.315 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S8, а если программное обеспечение и автономность – то Xiaomi Redmi Note 7.
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