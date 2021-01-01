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Xiaomi Redmi Note 7 против Sony Xperia XA2 Plus

Ксиаоми Редми Ноут 7
VS
Сони Иксперия XA2 Плюс
Xiaomi Redmi Note 7
Sony Xperia XA2 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6-дюймового Sony Xperia XA2 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Комплектуется на 420 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3580 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (517 против 472 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7
vs
Xperia XA2 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 79.15%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 95.8%
ШИМ (PWM) 2336 Гц 2358 Гц
Время отклика 43.2 мс 42.4 мс
Контрастность 1639:1 1866:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7
472 нит
Xperia XA2 Plus +10%
517 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 157 мм
Ширина 75.2 мм 75 мм
Толщина 8.1 мм 9.6 мм
Вес 186 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 +3%
81.4%
Xperia XA2 Plus
79.15%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 и Сони Иксперия XA2 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 630
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 508
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~163 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 +51%
130392
Xperia XA2 Plus
86407
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 8.0
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 13 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3580 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут) Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 3:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 +15%
14:04 ч.
Xperia XA2 Plus
12:22 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7 +13%
14:12 ч.
Xperia XA2 Plus
12:51 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 +11%
32:35 ч.
Xperia XA2 Plus
29:22 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 vs Sony Xperia XA2 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 23 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 5536 x 4152
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества)
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 1 (23 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 +3%
87.6 дБ
Xperia XA2 Plus
84.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг 1.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.44 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 более удачной покупкой.

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