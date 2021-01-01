Xiaomi Redmi Note 7 против Mi Max 2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Max 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
- Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 10 против 7.1
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- На 20% выше плотность пикселей (409 vs 342 PPI)
- Тонкие рамки – на 7.12% выше полезная площадь экрана
- Лучше лежит в руке - корпус на 13.5 мм уже
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
- Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5300 против 4000 мАч
- На 17% лучшая автономность (126 vs 108 часов)
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 10% выше максимальная яркость экрана (517 против 472 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
52
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
20
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
39
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
47
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|342 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|74.28%
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|2336 Гц
|2232 Гц
|Время отклика
|43.2 мс
|19.6 мс
|Контрастность
|1639:1
|1262:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|174.1 мм
|Ширина
|75.2 мм
|88.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.6 мм
|Вес
|186 граммов
|211 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Qualcomm Snapdragon 625
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Adreno 506
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~217 Гфлопс
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7 +98%
334
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 +43%
1428
999
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 +211%
130392
41895
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 +86%
168486
90477
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.1.1
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|12.5 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:10 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:04 ч.
Mi Max 2 +37%
19:21 ч.
Время просмотра видео
14:12 ч.
Mi Max 2 +51%
21:37 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 +7%
32:35 ч.
30:15 ч.
Рейтинг смартфонов по времени автономной работы (#123 и #17)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|37.63 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|13
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Май 2017 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Июнь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.59 Вт/кг
|1.22 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|0.71 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 более удачной покупкой.
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