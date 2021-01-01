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Xiaomi Redmi Note 7 против Mi Max 3

Ксиаоми Редми Ноут 7
VS
Ксиаоми Ми Макс 3
Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Mi Max 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.9-дюймового Xiaomi Mi Max 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 17% выше плотность пикселей (409 vs 350 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 12.2 мм уже
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 3
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 4000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7
vs
Mi Max 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 350 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 79.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.7%
ШИМ (PWM) 2336 Гц 2358 Гц
Время отклика 43.2 мс 33.5 мс
Контрастность 1639:1 1814:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7
472 нит
Mi Max 3 +4%
492 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 176.1 мм
Ширина 75.2 мм 87.4 мм
Толщина 8.1 мм 7.9 мм
Вес 186 граммов 221 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 +2%
81.4%
Mi Max 3
79.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 и Ксиаоми Ми Макс 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 2200 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 509
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7
1428
Mi Max 3
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 +14%
130392
Mi Max 3
114745
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 +16%
168486
Mi Max 3
145396
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки 13 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут) Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:16 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7
14:04 ч.
Mi Max 3 +25%
17:59 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7
14:12 ч.
Mi Max 3 +10%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 +8%
32:35 ч.
Mi Max 3
30:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 vs Xiaomi Mi Max 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED No
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi Max 3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 +11%
87.6 дБ
Mi Max 3
78.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг 1.584 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг 1.417 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 7, а если автономность и коммуникации – то Xiaomi Mi Max 3.

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