Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.5-дюймового Xiaomi Poco M3 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.