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Xiaomi Redmi Note 7 против Redmi 10C

Ксиаоми Редми Ноут 7
VS
Ксиаоми Редми 10С
Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi 10C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 января 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.71-дюймового Xiaomi Redmi 10C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 39 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (4)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7
  • На 53% выше плотность пикселей (409 vs 268 PPI)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (540 против 479 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 380 и 341 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7
vs
Redmi 10C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.71 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1650 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20.6:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 82%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 93%
ШИМ (PWM) 2336 Гц Не обнаружено
Время отклика 43.2 мс 27 мс
Контрастность 1639:1 1217:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 7 +13%
540 нит
Redmi 10C
479 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 169.59 мм
Ширина 75.2 мм 76.56 мм
Толщина 8.1 мм 8.29 мм
Вес 186 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Серый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7
81.4%
Redmi 10C +1%
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 и Ксиаоми Редми 10С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 610
Частота GPU 850 МГц 1114 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7
341
Redmi 10C +11%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7
1446
Redmi 10C +11%
1607
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 7
202976
Redmi 10C +18%
240024
CPU 68288 82806
GPU 35535 41004
Memory 38070 51211
UX 59108 64425
Total score 202976 240024
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 7
374
Redmi 10C +18%
443
Stability 96% 94%
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Graphics score 374 443
PCMark 3.0 score 6206 6607
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 13
Размер системы из коробки 13 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:57 ч. -
Просмотр видео 11:52 ч. -
Игры 04:38 ч. -
Режим ожидания 106 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 7
29:22 ч.
Redmi 10C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 vs Xiaomi Redmi 10C
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 +10%
87.6 дБ
Redmi 10C
79.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10C более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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Eva 06 октября 2022 00:25
Будут ли обновы на нот 7?
0 Ответить
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Шерафкан Давлатзода 18 июля 2022 14:43
Спустя 4 месяца все ещё разделы автономности, LTE Cat, FM-радио, Dolby Atmos пусты...😐
+1 Ответить
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Шерафкан Давлатзода 19 июля 2022 02:49
Я Redmi 10C имею ввиду.
0 Ответить
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Станислав 18 июня 2022 16:18
По поводу слотов для sim в note 7 обманули, там один слот для сим-карты, другой для sd-карты!
+1 Ответить
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Сергей 18 июня 2022 16:41
Во второй слот можно установить либо вторую симкарту, либо карту памяти MicroSD.
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Кирилл 17 июня 2022 12:01
Всё, Redmi Note 7 задыхается. Его даже 10с рвёт.
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