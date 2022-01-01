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Xiaomi Redmi Note 8 2021 против Samsung Galaxy A22

Ксиаоми Редми Ноут 8 2021
VS
Самсунг Галакси А22
Xiaomi Redmi Note 8 2021
Samsung Galaxy A22

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2021 года Xiaomi Redmi Note 8 2021 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A22, который имеет процессор MediaTek Helio G80. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 2021
  • На 49% выше плотность пикселей (409 vs 274 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • На 47% лучшая автономность (39:38 vs 26:58 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 376 и 349 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8 2021
vs
Galaxy A22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 84.3%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% 140.9%
ШИМ (PWM) 352 Гц 127 Гц
Время отклика 40 мс 6 мс
Контрастность 2611:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 8 2021 +4%
617 нит
Galaxy A22
595 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 159.3 мм
Ширина 75.3 мм 73.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синее море, Черный космос, Белая полночь Черный, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 2021
81.7%
Galaxy A22 +3%
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 2021 и Самсунг Галакси А22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 8 2021
200970
Galaxy A22 +15%
230127
CPU 63555 66889
GPU 39114 52799
Memory 36916 42837
UX 63173 68466
Total score 200970 230127
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 98%
Graphics test 4 FPS 4 FPS
Graphics score 715 683
PCMark 3.0 score 6968 6750
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 17 ГБ 18.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (34% за 30 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:48 ч. 14:56 ч.
Просмотр видео 11:02 ч. 15:49 ч.
Игры 04:12 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 90 ч. 130 ч.
Общая автономность
Redmi Note 8 2021
26:58 ч.
Galaxy A22 +47%
39:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 2021 vs Samsung Galaxy A22
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 28.21 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 2021 +8%
86.9 дБ
Galaxy A22
80.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A22, а если корпус – то Xiaomi Redmi Note 8 2021.

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