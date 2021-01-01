Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2021 года Xiaomi Redmi Note 8 2021 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.