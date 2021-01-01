Xiaomi Redmi Note 8 2021 против Samsung Galaxy M11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 мая 2021 года Xiaomi Redmi Note 8 2021 с экраном 6.3" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 2021
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 53% выше плотность пикселей (409 vs 268 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 53% выше максимальная яркость экрана (608 против 398 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M11
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
20
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.3 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|81.6%
|Цветовой охват sRGB
|-
|93.4%
|Время отклика
|-
|40.5 мс
|Контрастность
|-
|827:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|161.4 мм
|Ширина
|75.3 мм
|76.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9 мм
|Вес
|190 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синее море, Черный космос, Белая полночь
|Черный, Бирюзовый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Qualcomm Snapdragon 450
|Макс. частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Adreno 506
|Частота GPU
|1000 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~54 Гфлопс
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8 2021 +131%
344
149
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 2021 +55%
1283
830
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 8 2021 +104%
204426
100134
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|One UI Core 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|10.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (34% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:55 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:53 ч.
Время просмотра видео
12:58 ч.
Время разговора (3G)
26:29 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|115°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2021 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.52 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 8 2021 более удачной покупкой.
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