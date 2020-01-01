Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.