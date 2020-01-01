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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Apple iPhone XS Max

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Apple iPhone XS Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Комплектуется на 1326 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3174 мАч
  • На 44% лучшая автономность (114 vs 79 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • На 15% выше плотность пикселей (456 vs 395 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Apple iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.4:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.41%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro
650 нит
iPhone XS Max +2%
664 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 157.5 мм
Ширина 76.4 мм 77.4 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 200 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro
84.9%
iPhone XS Max +1%
85.41%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Apple A12 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2050 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 800 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro
286469
iPhone XS Max +60%
456928

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 03:29 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +36%
15:06 ч.
iPhone XS Max
11:06 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro +14%
15:25 ч.
iPhone XS Max
13:43 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +107%
33:28 ч.
iPhone XS Max
16:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
iPhone XS Max +7%
70 дБ
Музыка
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
iPhone XS Max +3%
74 дБ
Звонок
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
iPhone XS Max +2%
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS Max более удачной покупкой.

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