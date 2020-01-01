Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Huawei Mate 30 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- На 11% лучшая автономность (114 vs 103 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Показывает на 69% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Тонкие рамки – на 9.2% выше полезная площадь экрана
- Более энергоэффективный CPU
- Стерео динамики
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
87
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
89
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Huawei Mate 30 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.53 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1176 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|94.1%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|158.1 мм
|Ширина
|76.4 мм
|73.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.8 мм
|Вес
|200 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый, Белый, Синий
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G90T
|HiSilicon Kirin 990
|Архитектура
|2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2050 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP4
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|4
|16
|Частота GPU
|800 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
491
Mate 30 Pro +60%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
1555
Mate 30 Pro +99%
3096
AnTuTu Benchmark 8
286469
Mate 30 Pro +69%
482858
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#140 и #41)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|27.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +3%
15:06 ч.
14:58 ч.
Время просмотра видео
15:25 ч.
Mate 30 Pro +19%
18:19 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +66%
33:28 ч.
20:10 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью (#47 и #72)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8500 x 4700
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark
|Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Mate 30 Pro +51%
131
Качества видео
Mate 30 Pro +28%
100
Итоговая оценка камеры
Mate 30 Pro +44%
121
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|12
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
65.6 дБ
Mate 30 Pro +21%
79.4 дБ
Музыка
71.8 дБ
Mate 30 Pro +5%
75.2 дБ
Звонок
Redmi Note 8 Pro +2%
82.2 дБ
80.8 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.38 Вт/кг
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.8 Вт/кг
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 30 Pro более удачной покупкой.
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