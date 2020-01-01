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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Huawei P Smart 2021

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Хуавей П Смарт 2020
Huawei P Smart 2021

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.67-дюймового Huawei P Smart 2021, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (479 и 330 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P Smart 2021
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Redmi Note 8 Pro
vs
P Smart 2021

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.53 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.3%
Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro
633 нит
P Smart 2021
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 165.7 мм
Ширина 76.4 мм 76.9 мм
Толщина 8.8 мм 9.3 мм
Вес 200 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Ярко-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro +1%
84.9%
P Smart 2021
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Хуавей П Смарт 2020 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T HiSilicon Kirin 710A
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 800 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +48%
280409
P Smart 2021
189664

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:00 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro
15:06 ч.
P Smart 2021
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
P Smart 2021
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro
33:28 ч.
P Smart 2021
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Huawei P Smart 2021
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 Pro
81.8 дБ
P Smart 2021
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а если дисплей и батарея – то Huawei P Smart 2021.

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