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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Huawei P30 Lite New Edition

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
VS
Хуавей П30 Лайт New Edition
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Huawei P30 Lite New Edition

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite New Edition, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 1160 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3340 мАч
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (633 против 477 нит)
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P30 Lite New Edition
  • Весит на 41 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8 Pro
vs
P30 Lite New Edition

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 893 Гц
Время отклика - 34 мс
Контрастность - 1334:1
Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro +33%
633 нит
P30 Lite New Edition
477 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 152.9 мм
Ширина 76.4 мм 72.7 мм
Толщина 8.8 мм 7.4 мм
Вес 200 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Полночный черный, Насыщенный бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Хуавей П30 Лайт New Edition в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76MC4 Mali-G51
Частота GPU 800 МГц 650 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 12.5 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Huawei P30 Lite New Edition
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 Pro +2%
82.2 дБ
P30 Lite New Edition
80.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 8 Pro более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 11

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