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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Infinix Hot 20S

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
VS
Инфиникс Хот 20с
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Infinix Hot 20S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.78-дюймового Infinix Hot 20S, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Hot 20S
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Весит на 31.3 граммов меньше
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 537 и 486 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8 Pro
vs
Hot 20S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 -
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 640 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.3%
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 8 Pro
636 нит
Hot 20S
н/д

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 168.65 мм
Ширина 76.4 мм 76.75 мм
Толщина 8.8 мм 8.47 мм
Вес 200 граммов 168.7 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Синий, Фиолетовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro +1%
84.9%
Hot 20S
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Инфиникс Хот 20с в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 MC4 Mali G57 MC2
Частота GPU 800 МГц 950 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8 Pro
486
Hot 20S +10%
537
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro
1529
Hot 20S +23%
1874
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 8 Pro
319450
Hot 20S +6%
339553
CPU 87379 88551
GPU 90639 82077
Memory 59227 71861
UX 83927 98923
Total score 319450 339553
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 8 Pro +14%
1317
Hot 20S
1155
Stability 91% 99%
Graphics test 7 FPS 6 FPS
Graphics score 1317 1155
PCMark 3.0 score 8001 9282
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 XOS 12
Размер системы из коробки 10.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (30% за 31 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:09 ч. -
Просмотр видео 12:24 ч. -
Игры 04:26 ч. -
Режим ожидания 114 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 8 Pro
30:35 ч.
Hot 20S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Infinix Hot 20S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Hot 20S
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2019 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 20S более удачной покупкой.

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