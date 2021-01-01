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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Nokia 7.1

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
VS
Нокиа 7.1
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Nokia 7.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 5.84-дюймового Nokia 7.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1440 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3060 мАч
  • На 0.69" большая диагональ экрана
  • На 43% лучшая автономность (114 vs 80 часов)
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (633 против 490 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia 7.1
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 40 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8 Pro
vs
Nokia 7.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 80.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 2315 Гц
Время отклика - 31 мс
Контрастность - 1603:1
Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro +29%
633 нит
Nokia 7.1
490 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 150 мм
Ширина 76.4 мм 71.2 мм
Толщина 8.8 мм 8 мм
Вес 200 граммов 160 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Индиго, Стальной
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro +6%
84.9%
Nokia 7.1
80.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Нокиа 7.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 2050 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G76MC4 Adreno 509
Частота GPU 800 МГц 720 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro +26%
1530
Nokia 7.1
1214
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8 Pro +93%
222467
Nokia 7.1
115517
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +114%
283738
Nokia 7.1
132747
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 Android One
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3060 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +42%
15:06 ч.
Nokia 7.1
10:58 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro +64%
15:25 ч.
Nokia 7.1
9:31 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +63%
33:28 ч.
Nokia 7.1
20:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Nokia 7.1
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.28 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Nokia 7.1 +9%
89.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 1.74 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 8 Pro более удачной покупкой.

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