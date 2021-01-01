Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Oppo Realme Q2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.5-дюймового Oppo Realme Q2, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme Q2
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
- На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 616 и 481 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|83.7%
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|162.2 мм
|Ширина
|76.4 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|9.1 мм
|Вес
|200 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Зеленый, Белый, Синий
|Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G90T
|MediaTek Dimensity 800U 5G
|Макс. частота
|2050 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76MC4
|Mali-G57 MC3
|Частота GPU
|800 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~184 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
481
Realme Q2 +28%
616
Geekbench 5 (многоядерный)
1506
Realme Q2 +26%
1904
AnTuTu Benchmark 8
277961
Realme Q2 +15%
319924
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark (#171 и #147)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI 1.0
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:06 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:06 ч.
Время просмотра видео
15:25 ч.
Время разговора (3G)
33:28 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.38 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.8 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme Q2 более удачной покупкой.
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