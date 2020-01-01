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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Samsung Galaxy A20s

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Самсунг Галакси А20с
Samsung Galaxy A20s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A20s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше плотность пикселей (395 vs 259 PPI)
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (650 против 404 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Samsung Galaxy A20s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro +61%
650 нит
Galaxy A20s
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 163.3 мм
Ширина 76.4 мм 77.5 мм
Толщина 8.8 мм 8 мм
Вес 200 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro +2%
84.9%
Galaxy A20s
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Самсунг Галакси А20с в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Adreno 506
GPU-ядер 4 -
Частота GPU 800 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +159%
286469
Galaxy A20s
110732

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:20 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro
15:06 ч.
Galaxy A20s
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
Galaxy A20s
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro
33:28 ч.
Galaxy A20s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Samsung Galaxy A20s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (13 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
Galaxy A20s
н/д
Музыка
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
Galaxy A20s
н/д
Звонок
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Galaxy A20s
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 8 Pro более удачной покупкой.

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