Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.