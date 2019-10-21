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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% лучшая автономность (114 vs 98 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (650 против 557 нит)
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (491 и 343 баллов)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 34 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Samsung Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.2%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro +17%
650 нит
Galaxy A50
557 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 158.5 мм
Ширина 76.4 мм 74.7 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 200 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Samsung Exynos 7 Octa 9610
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 4 3
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro +27%
1555
Galaxy A50
1223
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +63%
286469
Galaxy A50
176025

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +24%
15:06 ч.
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
Galaxy A50 +2%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +37%
33:28 ч.
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 6024 x 4024
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
Galaxy A50 +5%
69 дБ
Музыка
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
Galaxy A50 +1%
72.3 дБ
Звонок
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Galaxy A50 +2%
83.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а если звук – то Samsung Galaxy A50.

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154 (70.3%)
65 (29.7%)
Всего проголосовало: 219

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Дмитрий. 21 октября 2019 22:42
Я очень люблю Samsung, но если уж быть честным пред самим собой, из этих двух моделей Note 8 Pro для меня будет удобней.
+129 Ответить
Дмитрий. 22 октября 2019 15:18
НО САМСУНГ Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ. И КУПЛЮ ИМЕННО ЕГО.
+20 Ответить
Роман 12 ноября 2019 21:09
Хах, то же фанат Самсунг, но сыну возьму не его)))
+13 Ответить
Ali 28 ноября 2019 14:26
У а50 нет 4к У 8 про на 1080р 60fps
+28 Ответить
Игорь 02 декабря 2019 19:14
У меня был самсунг а50. Я тоже являлся поклонником этого бренда. Работал нормально без глюков. Иногда только случались небольшие баги в тяжёлых приложениях. После покупки редми нот 8 про я с лёгкостью и без сожеления растался с ним и подарил его жене. Редмик 8 про гораздо круче и быстрее. В Антуту набирает в два раза больше баллов производительности. Интерфейс летает, не тупит. Со всеми приложениями справляется молненостно. Фотографии выходят более деталезированные.
+57 Ответить
Александр 16 февраля 2020 20:22
Игорь, А в комплекте с телефоном идет чехол ? У телефона type c или обычный usb ? Хочу скоро купить ноут 8 про по этому спрашиваю у вас
+23 Ответить
Юрий 17 февраля 2020 16:37
Александр , Чехол в комплекте, зарядка usb type c. Пользуюсь телефоном третий день, чувствуется сделано на совесть!
+2 Ответить
Beliy 18 февраля 2020 16:29
Лучше А50 чем дешевка
+15 Ответить
Бека 24 февраля 2020 16:40
4к жрёт заряд что очень не хорошо вот почему на а50 нету 4к
+1 Ответить
Анатолий 28 мая 2020 04:18
Александр , Всем привет! Раньше у меня был Самсунг он мне нравится, но после того как я его разбил я не стал больше его покупать для меня он теперь отстой. Неделю назад я купил Редми Ноте 8 Про, присутствует чехол силиконовый. Телефоном я доволен.
+4 Ответить
Xiomi 13 декабря 2019 13:21
Я всегда был и буду поклонником Редми и думаю, что редми нот 8про на много лучше Самунга а50. И всем советую купить именно Редми нот 8 про 😇😇😇
+26 Ответить
Севинч 15 января 2020 20:08
Полностью согласна Редми самый лучший остальные отстой
+4 Ответить
Vladislav 16 декабря 2019 06:43
Я считаю что не нужно делать выводы что нот 8 про лучше чем а50. У каждого смартфона есть свои особенности. У самсунга экран Super Amoled а у Note 8 pro IPS. Не буду перечислять дальше. Потому что во всех есть плюсы и минусы. Я считаю что это ничья
+25 Ответить
Сергей. 31 января 2020 18:41
Правильно у каждого свои плюсы и минусы есть. Мне лично самсунг больше нравиться.
+11 Ответить
Михаил 20 марта 2020 12:23
Амулет дисплей выграет через 3года и получиться фигня а не дисплей со светопередачей!
+4 Ответить
Яяяяя 18 декабря 2019 20:06
Почему у Ред ми еквалайзер после каждой песни обратно возвращаться на заводские настройки???
+23 Ответить
Максим 21 декабря 2019 19:09
Если в прошивке у ксеоми есть хоть одна реклама (судя по количеству видео как её отключить в ютубе - есть) и предустановленные Яндекс программы. Он НЕ МОЖЕТ быть конкурентом самсунгу.
+37 Ответить
Севинч 15 января 2020 20:10
Почему не может вы просто не признаете что китайский производитель по функциям лучше
+10 Ответить
Севинч 15 января 2020 20:13
Редми лучше и цена соответствует. Поэтому не стоит зацикливаться на Самсунга и айфонах
+9 Ответить
Евгений 22 января 2020 18:38
Как так можно оценивать быстродействие процессора, памяти и графики на 64 балла серьёзно???
+1 Ответить
Root 22 января 2020 21:03
Что вы имеете ввиду?
+14 Ответить
miki 09 марта 2020 19:25
Появилась гугол камера воше шидевор редмик нот 8 про стал для меня крут пользуюсь ровно 1 месяц
0 Ответить
V B 07 апреля 2020 07:21
Пользуюсь S 8 plus, но сыну куплю реда))
0 Ответить
Случайная 03 мая 2020 05:34
Мне муж подарил на новый год Самсунг галакси А50 . 3 камеры, памяти 128 ГБ достаточно, замечательная камера, одним словом супер телефон.
+5 Ответить
Лиза 25 мая 2020 17:29
Да конечно Редмик не конкурент самсунгу, китайцы изощряются, а лучше не получается и нечего хаить самсунг, выпустили какуюто фигню китайскую.
+5 Ответить
Николай 24 августа 2020 10:27
У Самсунга один только плюс. Это супер амолед.. да и то.. как плюс? Но пускай, в остальном.. цена. За редми. И скорость работы. Самсунг со временем начинают "задыхаться" быстрей
+2 Ответить
Денис 20 сентября 2020 17:20
Редми Нот 8 про намного лучше чем гелакси а 50
0 Ответить
Ибрахим 08 октября 2020 21:30
Чё вы поклонники SAMSUNG.. Galaxy a50 говно не стоит за свои деньги а Xiaomi redmi note 8 pro стоит потому что идеальный смартфон за свои деньги , почти 2 раза больше балла чем а 50 .
0 Ответить
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