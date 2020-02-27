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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Samsung Galaxy A51

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 33% лучшая автономность (114 vs 86 часов)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (491 и 355 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Samsung Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 87.4%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro +2%
650 нит
Galaxy A51
636 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 158.5 мм
Ширина 76.4 мм 73.6 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 200 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro
84.9%
Galaxy A51 +3%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Samsung Exynos 9 Octa 9611
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Mali-G72 MP3
GPU-ядер 4 3
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro +19%
1555
Galaxy A51
1309
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +63%
286469
Galaxy A51
176187

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +14%
15:06 ч.
Galaxy A51
13:21 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro +7%
15:25 ч.
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +55%
33:28 ч.
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6560 x 4928
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
Galaxy A51
н/д
Музыка
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
Galaxy A51
н/д
Звонок
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Galaxy A51
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и батарея - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а если дисплей, корпус и звук – то Samsung Galaxy A51.

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Всего проголосовало: 573

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Исомиддин 27 февраля 2020 19:31
Я не думаю что корпус у А51 лучше чем у нот 8 про . Пластик все равно даст о себе знать
+108 Ответить
Сергей 28 февраля 2020 06:58
Задняя крышка быстро царапается. Если носить телефон, то только в чехле.
+59 Ответить
Polkovnik_Uzb 07 апреля 2020 08:45
A серия бистро начинается зависает баги лаги портится бистро я не ожидал такого от samsung га прежде а серия было крепче и сильнее от этих а10 начинается до а90 и другие а серия. Сам использую redmi note 7 global stable не менял. Учусь вузе вот и однокурсники спрашивают совет что делать дальше я этих багах уних видел. Например новый Samsung galaxy A50 через 10 дней лагает экран телефона начало батарейка с 100 до нуля упасть нет объяснение этому. У других разные проблемы с телефонами. Я им советовал купить redmi note или mi это одно тоже но серия другая. Note особенно рекомендовал что слишал что ноти бивают лучше и хорошо работает чем простой например redmi 6 vs redmi note 6 pro вот так. Я интернете читаю данные новости каждый день. Смотру улучшения для xiaomi. Вот так чем других у меня хотя бы есть мозг чтобы выбирать телефон что лучше камера телефона батарея озу памяти. Я тут рекомендовал бы redmi note 8 pro оно лучше чем a51
+73 Ответить
we2be 31 мая 2020 22:59
Не знаю почему самсунгу отдают предпочтения за корпус?!?!? Я изначально хотел купить а51, но зашёл в магазин, взял его в руки и он так дёшево выглядит , особенно в красном цвете , который мне и дали посмотреть. А камеры эти вообще выглядят ляповато и колхозно, серьезно! Ужас просто. Телефон без чехла смотрится и ощущается в руках очень дёшево. А когда обзоры смотришь выглядит прям збс. Хорошо что посмотрел, прежде чем заказывать. Сравнил на тот момент со своим Ми-8 лайт и не увидел смысла просто телефон менять. В итоге взял ноте 8 про. Очень доволен телефоном, ща исключением экрана, написали горилла глаз 5, а у меня через 3 дня две здоровенные царапины уже появились. Печаль
+40 Ответить
Смех 04 сентября 2020 20:36
Пользуюсь Редми 8 про с начала декабря 19г. Смарт только радует, один инфрак.- порт чего стоит....любой теникой можно управлять хоть кондер, телик и т.д... Самсунг берет 30% стоимости только за название.... сам теперь никогда не куплю самсунг....хватит! Думаю к концу года выйдет редми 10 , 10про... посмотрим что китайцы воткнут в него)
+8 Ответить
Мамура 09 октября 2020 17:26
Ми 10 про, просто удар, и камера и дизайн и процессор.
0 Ответить
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