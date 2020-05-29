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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Samsung Galaxy M31

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Самсунг Галакси М31
Samsung Galaxy M31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M31, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (491 и 329 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Samsung Galaxy M31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro +6%
650 нит
Galaxy M31
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 159.2 мм
Ширина 76.4 мм 75.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 200 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Самсунг Галакси М31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Samsung Exynos 7 Octa 9611
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 ARM Mali-G72 MP3
GPU-ядер 4 3
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro +24%
1555
Galaxy M31
1254
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +64%
286469
Galaxy M31
174517

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.1
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro
15:06 ч.
Galaxy M31
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
Galaxy M31
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro
33:28 ч.
Galaxy M31
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Samsung Galaxy M31
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
Galaxy M31
н/д
Музыка
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
Galaxy M31
н/д
Звонок
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Galaxy M31
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy M31, а если производительность – то Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

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118 (50.2%)
117 (49.8%)
Всего проголосовало: 235

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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JAX 29 мая 2020 00:14
Доступные цвета Note 8 PRO указаны с ошибкой. Нет красного цвета, есть "жемчужно белый".
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Олег 13 сентября 2020 11:09
Во всем лучше сяоми кроме экрана)
+10 Ответить
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