Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.