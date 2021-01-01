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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Samsung Galaxy S9

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
VS
Самсунг Галакси С9
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Samsung Galaxy S9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3000 мАч
  • На 0.73" большая диагональ экрана
  • На 46% лучшая автономность (114 vs 78 часов)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 481 и 400 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 44% выше плотность пикселей (568 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8 Pro
vs
Galaxy S9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 568 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.6%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro
633 нит
Galaxy S9 +3%
651 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 147.7 мм
Ширина 76.4 мм 68.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.5 мм
Вес 200 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro +2%
84.9%
Galaxy S9
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Самсунг Галакси С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 2050 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76MC4 Mali-G72MP18
Частота GPU 800 МГц 572 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro
1530
Galaxy S9 +25%
1915
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8 Pro
222467
Galaxy S9 +10%
244030
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +4%
283738
Galaxy S9
272368
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 2,1
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +49%
15:06 ч.
Galaxy S9
10:13 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
Galaxy S9
15:25 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +49%
33:28 ч.
Galaxy S9
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Samsung Galaxy S9
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.7
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Galaxy S9 +5%
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.362 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а если дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy S9.

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