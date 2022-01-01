Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi 11T – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Xiaomi 11T

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
VS
Ксиаоми Ми 11T
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Xiaomi 11T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.67-дюймового Xiaomi 11T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • На 16% лучшая автономность (114 vs 98 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 11T
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200
  • Стерео динамики
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (794 против 638 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8 Pro
vs
Xiaomi 11T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.1%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 2.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro
638 нит
Xiaomi 11T +24%
794 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 164.1 мм
Ширина 76.4 мм 76.9 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 200 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Лунный белый, Метеоритный серый, Небесный голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Ксиаоми Ми 11T в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 2050 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 MC4 Mali-G77 MC9
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro
1526
Xiaomi 11T +85%
2817
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 8 Pro
329559
Xiaomi 11T +86%
614336
CPU 89951 153120
GPU 90339 226489
Memory 63386 112512
UX 87168 125295
Total score 329559 614336
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 8 Pro
1312
Xiaomi 11T +219%
4179
Stability 84% 93%
Graphics test 7 FPS 25 FPS
Graphics score 1312 4179
PCMark 3.0 score 8103 11753
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 12.5
Размер системы из коробки 10.3 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (86% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 0:41 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +5%
15:06 ч.
Xiaomi 11T
14:40 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
Xiaomi 11T +52%
23:12 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +13%
33:28 ч.
Xiaomi 11T
29:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi 11T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark Примеры фото Xiaomi 11T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Xiaomi 11T +8%
88.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.55 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 67 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
4 (28.6%)
10 (71.4%)
Всего проголосовало: 14

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 8 Pro и Mi 9 Lite
2. Redmi Note 8 Pro и Galaxy A51
3. Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 8
4. Redmi Note 8 Pro и Redmi 8A
5. Redmi Note 8 Pro и Mi 10
6. Xiaomi 11T и Galaxy S21
7. Xiaomi 11T и Poco X3 Pro
8. Xiaomi 11T и Poco F3
9. Xiaomi 11T и Nord 2 5G
10. Xiaomi 11T и Galaxy S21 FE 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры