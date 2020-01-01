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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Mi 9 SE

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Ксиаоми Ми 9 СЕ
Xiaomi Mi 9 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 5.97-дюймового Xiaomi Mi 9 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Комплектуется на 1430 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3070 мАч
  • На 56% лучшая автономность (114 vs 73 часов)
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (491 и 410 баллов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 45 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 9 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.53 дюймов 5.97 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.1%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro +2%
650 нит
Mi 9 SE
637 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 147.5 мм
Ширина 76.4 мм 70.5 мм
Толщина 8.8 мм 7.4 мм
Вес 200 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Темно-серый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro +1%
84.9%
Mi 9 SE
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Ксиаоми Ми 9 СЕ в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Adreno 616
GPU-ядер 4 -
Частота GPU 800 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8 Pro +20%
491
Mi 9 SE
410
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro +5%
1555
Mi 9 SE
1478
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +30%
286469
Mi 9 SE
220616

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:27 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +48%
15:06 ч.
Mi 9 SE
10:19 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro +6%
15:25 ч.
Mi 9 SE
14:37 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +33%
33:28 ч.
Mi 9 SE
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 15

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
Mi 9 SE +32%
86.8 дБ
Музыка
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
Mi 9 SE +10%
79 дБ
Звонок
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Mi 9 SE +7%
88.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и батарея - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а если дисплей, корпус и звук – то Xiaomi Mi 9 SE.

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