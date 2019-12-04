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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Mi 9T

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Ксиаоми Ми 9Т
Xiaomi Mi 9T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • На 14% лучшая автономность (114 vs 100 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более энергоэффективный CPU
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (546 и 491 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 9T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 86.1%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro
650 нит
Mi 9T
653 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 156.7 мм
Ширина 76.4 мм 74.3 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 200 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro
84.9%
Mi 9T +1%
86.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Ксиаоми Ми 9Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Adreno 618
GPU-ядер 4 -
Частота GPU 800 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8 Pro
491
Mi 9T +11%
546
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro
1555
Mi 9T +6%
1643
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro +12%
286469
Mi 9T
255045

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 11.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +31%
15:06 ч.
Mi 9T
11:53 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro
15:25 ч.
Mi 9T +13%
17:19 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro
33:28 ч.
Mi 9T
33:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 124°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
Mi 9T +9%
71.6 дБ
Музыка
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
Mi 9T +5%
75.6 дБ
Звонок
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Mi 9T
81.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

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100 (55.2%)
81 (44.8%)
Всего проголосовало: 181

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Юрий 04 декабря 2019 20:35
Сыну купили 9Т, жене Note 8 Pro. Однозначно Note 8 Pro побеждает. 1. Качество снимков 2. ИК датчик, может работать вместо всех ПДУ в квартире. 3. Батарея. 4. Цена. Разница в 8000!
+292 Ответить
Дмитрий 04 апреля 2020 11:50
не согласен в цене. Я брал ми9т 128 гб за 20 тысяч, а ноте 8 про стоит 17 тысяч
+20 Ответить
Денис 05 марта 2020 22:55
Юрий, я с вами насчёт победителя не согласен: 1. Производительность у mi 9t лучше 2. Видеокарта новее и лучше чех у redmi note 8 pro 3. Съёмка в замедленной съёмке по кочеству тоже лучше (1080p с 960FPS) 4. Выезжающая камера (механизм тоже денег стоит) 5. Экран
+103 Ответить
Михаил 22 мая 2020 08:15
Механизм камеры у mi 9t ужасный, правда. Redmi Note 8 Pro лучше
+5 Ответить
Денис 18 апреля 2020 10:01
Купил Редми Нот 8 про мне нравится
+7 Ответить
Руслан 22 мая 2020 21:37
А как насчёт в сравнении с Xiaomi Redmi Note 9S ?
0 Ответить
KOCHALA 01 июня 2020 13:51
Мне кажется что ми 9 т лучше
0 Ответить
Асадбек 17 июня 2020 05:35
Ми 9т лучше чем note 8 pro. Поддерживает болще игр за счет видеокарти. В note 8 pro будет логат в играх.
0 Ответить
Ярослав 30 июля 2020 11:43
По спорю в тестах нот 8 про набирает больше балов чем ми 9 т и в какие я игры не играл на максималках не раз не лагал. Только один вопрос, почему разрабы напутали с частотами процессора он после обновы на 10 андроид всегда в полной загрузке надеюсь они пофиксят этот баг.
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