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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Poco M5

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
VS
Ксиаоми Поко М5
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Xiaomi Poco M5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.58-дюймового Xiaomi Poco M5, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (640 против 449 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 19% лучшая автономность (36:22 vs 30:35 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 552 и 491 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8 Pro
vs
Poco M5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 640 нит 400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.6%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 27 мс
Контрастность - 1481:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 8 Pro +43%
640 нит
Poco M5
449 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 163.99 мм
Ширина 76.4 мм 76.09 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 200 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Черный, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro +2%
84.9%
Poco M5
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Ксиаоми Поко М5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T MediaTek Helio G99
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 MC4 Mali-G57 MC2
Частота GPU 800 МГц -
FLOPS ~184 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8 Pro
491
Poco M5 +12%
552
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 Pro
1541
Poco M5 +23%
1903
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 8 Pro
323241
Poco M5 +4%
335681
CPU 87379 104220
GPU 90639 58812
Memory 59227 85822
UX 83927 84352
Total score 323241 335681
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 8 Pro +7%
1317
Poco M5
1230
Stability 90% 98%
Graphics test 7 FPS 7 FPS
Graphics score 1317 1230
PCMark 3.0 score 8001 8999
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 13
Размер системы из коробки 10.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (24% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:09 ч. 13:15 ч.
Просмотр видео 12:24 ч. 13:06 ч.
Игры 04:26 ч. 06:53 ч.
Режим ожидания 114 ч. 129 ч.
Общая автономность
Redmi Note 8 Pro
30:35 ч.
Poco M5 +19%
36:22 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Poco M5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/5.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 Pro +2%
82.2 дБ
Poco M5
80.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M5 более удачной покупкой.

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