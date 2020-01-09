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Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Pocophone F1

Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
VS
Ксиаоми Покофон Ф1
Xiaomi Pocophone F1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G90T, против 6.18-дюймового Xiaomi Pocophone F1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8 Pro
  • На 21% лучшая автономность (114 vs 94 часов)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (650 против 462 нит)
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (491 и 370 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Pocophone F1
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Pocophone F1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.18 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2246 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 82.13%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8 Pro +41%
650 нит
Pocophone F1
462 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.4 мм 155.5 мм
Ширина 76.4 мм 75.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 200 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый, Белый, Синий Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 Pro +3%
84.9%
Pocophone F1
82.13%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 Pro и Ксиаоми Покофон Ф1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8 8
Частота 2050 МГц 2800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 MP4 Adreno 630
GPU-ядер 4 -
Частота GPU 800 МГц 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 Pro
286469
Pocophone F1 +21%
346704

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12 POCO
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 Pro +11%
15:06 ч.
Pocophone F1
13:51 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 Pro +26%
15:25 ч.
Pocophone F1
12:11 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 Pro +31%
33:28 ч.
Pocophone F1
25:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Pocophone F1
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 8 Pro от DxOMark Примеры фото Xiaomi Pocophone F1 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 Pro
65.6 дБ
Pocophone F1 +10%
72 дБ
Музыка
Redmi Note 8 Pro
71.8 дБ
Pocophone F1 +3%
74 дБ
Звонок
Redmi Note 8 Pro
82.2 дБ
Pocophone F1 +5%
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.537 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.8 Вт/кг 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а если производительность и звук – то Xiaomi Pocophone F1.

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26 (45.6%)
31 (54.4%)
Всего проголосовало: 57

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Никита 09 января 2020 08:11
Да но с тротлингом poco f1 note 8 pro далеко с производительностью не уходит. Poco f1 тротлит до 50% карл! тот же самый 8 pro до 80! Вот Poco f1 в snap 735 и превращается
+27 Ответить
Биба 12 января 2020 18:41
Лично я тротлигша не замичал играя по 2-3 часа в калду
+5 Ответить
Никита 10 января 2020 16:02
хочу дополнить то что я не являюсь владельцем этих Смартфонов и всё сказанное выше НЕ ЯВЛЯЕТСЯ причиной тому что я владелец redmi note 8 pro я только выбираю смарт на др и если бы не тротлинг poco f1 я бы выбрал его, но так мой выбор уходить ноут 8 про
+2 Ответить
Юрий 16 января 2020 06:55
Нот 8 про по лучше будет. Покофоном пользовался год, внешне он выглядит на 10 тысяч, хоть и производительный. Так же в пабге батарею жрал что не в себя на максималках графики. Сжечь же чуть лучше ! Да и внешка на нот 8 про больше на премиум устройство походит, как цена качество нот будет лучше.
+1 Ответить
Shaxi 18 февраля 2020 00:21
Пользуюсь F-1 уже 2 год не разу не подвёл а когда 🔋 10 % даже спокойно можно слушать музыку 2часа но вот думаю поменять или нет хотя я всегда хотел телефон с NFC чипом буду благодарен кто пользуется нот 8 за советы 🤗🤗🤗🤗
0 Ответить
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