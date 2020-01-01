Xiaomi Redmi Note 8 против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- Комплектуется на 890 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3110 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 15% лучшая автономность (108 vs 94 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- На 25% выше плотность пикселей (409 vs 326 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU
- Стерео динамики
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
78
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 и Apple iPhone 11
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|79%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|150.9 мм
|Ширина
|75.3 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.3 мм
|Вес
|190 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
322
iPhone 11 +320%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
iPhone 11 +167%
3527
AnTuTu Benchmark 8
177019
iPhone 11 +193%
518333
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +5%
16:00 ч.
15:29 ч.
Время просмотра видео
14:24 ч.
iPhone 11 +29%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 +43%
25:01 ч.
17:45 ч.
Рейтинг автономности телефонов (#82 и #67)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|-
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
112
Качества видео
101
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 +11%
79 дБ
71.2 дБ
Музыка
73.2 дБ
72.9 дБ
Звонок
Redmi Note 8 +8%
82.3 дБ
76 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.
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