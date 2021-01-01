Xiaomi Redmi Note 8 против Apple iPhone 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
- На 1.6" большая диагональ экрана
- На 64% лучшая автономность (108 vs 66 часов)
- Тонкие рамки – на 16.3% выше полезная площадь экрана
- Современный порт USB Type-C
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 25% выше плотность пикселей (409 vs 326 PPI)
- Смартфон на 2 года новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Стерео динамики
- Лучше лежит в руке - корпус на 8 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
50
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
34
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|65.4%
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|22 мс
|Контрастность
|-
|1373:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|138.4 мм
|Ширина
|75.3 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.3 мм
|Вес
|190 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2000 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Размер транзистора
|11 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Apple GPU
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
312
iPhone 8 +195%
921
Geekbench 5 (многоядерный)
1318
iPhone 8 +68%
2213
AnTuTu Benchmark 7
142443
iPhone 8 +42%
202475
AnTuTu Benchmark 8
173324
iPhone 8 +51%
260965
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
|Размер системы из коробки
|-
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +39%
16:00 ч.
11:54 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 +37%
14:24 ч.
10:36 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 +104%
25:01 ч.
12:24 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
93
Качество видео
90
Итоговая оценка камеры
92
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|1.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 8, а если дисплей, автономность, камера и коммуникации – то Xiaomi Redmi Note 8.
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