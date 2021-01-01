Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 8 vs P20 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 8 против Huawei P20 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 8
VS
Хуавей П20 Про
Xiaomi Redmi Note 8
Huawei P20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.1-дюймового Huawei P20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
  • На 21% лучшая автономность (108 vs 89 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P20 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8
vs
P20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.3 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 82%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 8 +7%
630 нит
P20 Pro
587 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 155 мм
Ширина 75.3 мм 73 мм
Толщина 8.4 мм 7.8 мм
Вес 190 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8
81.7%
P20 Pro
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 и Хуавей П20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2000 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Mali G72 MP12
Частота GPU 600 МГц 767 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8
312
P20 Pro +11%
346
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8
1318
P20 Pro +5%
1385
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8
142443
P20 Pro +47%
209143
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8
173324
P20 Pro +53%
266034
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +12%
16:00 ч.
P20 Pro
14:30 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 +8%
14:24 ч.
P20 Pro
13:14 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 +22%
25:01 ч.
P20 Pro
20:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 vs Huawei P20 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4224 x 3136 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi Note 8
н/д
P20 Pro
114
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Redmi Note 8
н/д
P20 Pro
109

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8
81.3 дБ
P20 Pro +4%
84.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.191 Вт/кг 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.034 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei P20 Pro, а если автономность – то Xiaomi Redmi Note 8.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A50 и Xiaomi Redmi Note 8
2. Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Note 8
3. Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8
4. Samsung Galaxy A31 и Xiaomi Redmi Note 8
5. Samsung Galaxy A30s и Xiaomi Redmi Note 8
6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Huawei P20 Pro
7. Xiaomi Redmi Note 9S и Huawei P20 Pro
8. Apple iPhone XR и Huawei P20 Pro
9. Huawei P30 Pro и P20 Pro
10. Huawei Nova 5T и P20 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях