Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 8 vs LG G6 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 8 против LG G6

Ксиаоми Редми Ноут 8
VS
Лджи Джи 6
Xiaomi Redmi Note 8
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • На 50% лучшая автономность (108 vs 72 часов)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (630 против 554 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать LG G6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 38% выше плотность пикселей (565 vs 409 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 27 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 78.57%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) - 2410 Гц
Время отклика - 31.4 мс
Контрастность - 2809:1
Максимальная яркость
Redmi Note 8 +14%
630 нит
LG G6
554 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 148.9 мм
Ширина 75.3 мм 71.9 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 190 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 +4%
81.7%
LG G6
78.57%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 530
Частота GPU 600 МГц 653 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8 +14%
312
LG G6
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8 +99%
1318
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8
142443
LG G6 +1%
143388
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8 +35%
173324
LG G6
128596
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 LG UX 6
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +93%
16:00 ч.
LG G6
8:31 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 +39%
14:24 ч.
LG G6
10:27 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 +12%
25:01 ч.
LG G6
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 vs LG G6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 125°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 28.21 мм 18 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8 +1%
81.3 дБ
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.191 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.034 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 8 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
8 (50%)
8 (50%)
Всего проголосовало: 16

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 8 против Redmi Note 7
2. Redmi Note 8 против Mi A3
3. Redmi Note 8 против Redmi Note 8T
4. Redmi Note 8 против Redmi Note 9S
5. Redmi Note 8 против Mi 10 Lite
6. LG G6 против Galaxy A50
7. LG G6 против LG V20

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях