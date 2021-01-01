Xiaomi Redmi Note 8 против LG V30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6-дюймового LG V30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
- На 16% лучшая автономность (108 vs 93 часов)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать LG V30
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 31% выше плотность пикселей (537 vs 409 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
- Стабилизация изображения
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Весит на 32 грамма меньше
- На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 387 и 312 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
59
59
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|POLED
|Размер
|6.3 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 2880 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|81.48%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|227 Гц
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|151.7 мм
|Ширина
|75.3 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.3 мм
|Вес
|190 граммов
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Qualcomm Snapdragon 835
|Макс. частота
|2000 МГц
|2450 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 540
|Частота GPU
|600 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~558 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 2 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
312
LG V30 +24%
387
Geekbench 5 (многоядерный)
1318
LG V30 +26%
1659
AnTuTu Benchmark 7
142443
LG V30 +11%
158145
AnTuTu Benchmark 8
173324
LG V30 +22%
211181
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|LG UX 6
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +72%
16:00 ч.
9:30 ч.
Время просмотра видео
14:24 ч.
LG V30 +2%
14:56 ч.
Время разговора (3G)
25:01 ч.
LG V30 +33%
33:30 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|107°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (16 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото LG V30 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
87
Качество видео
73
Итоговая оценка камеры
82
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|0.375 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|1.12 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8, а если дисплей, производительность, коммуникации и корпус – то LG V30.
Опрос
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3