Xiaomi Redmi Note 8 против Motorola Edge S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.7-дюймового Motorola Edge S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- На 11% выше максимальная яркость экрана (622 против 560 нит)
- Весит на 25 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge S
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 870 5G
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
45
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|21:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|84.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|168.4 мм
|Ширина
|75.3 мм
|74 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.7 мм
|Вес
|190 граммов
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Макс. частота
|2000 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|11 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 650
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
AnTuTu Benchmark 8
170517
Edge S +291%
666162
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|-
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:00 ч.
Время просмотра видео
14:24 ч.
Время разговора (3G)
25:01 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|-
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|121°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|- 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|-
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge S более удачной покупкой.
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