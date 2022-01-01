Xiaomi Redmi Note 8 против Samsung Galaxy A8 (2018)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy A8 (2018), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7885 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- На 12% лучшая автономность (29:07 vs 25:54 часов)
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 (2018)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|5.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|75.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|242 Гц
|Время отклика
|-
|4.6 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|149.2 мм
|Ширина
|75.3 мм
|70.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.4 мм
|Вес
|190 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Samsung Exynos 7 Octa 7885
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|11 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G71 MP2
|Частота GPU
|600 МГц
|770 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~29 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
316
Geekbench 5 (многоядерный)
1321
|CPU
|66836
|56652
|GPU
|39821
|28219
|Memory
|37987
|34110
|UX
|62159
|55053
|Total score
|205939
|173463
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|1 FPS
|-
|Graphics score
|219
|-
|PCMark 3.0 score
|6400
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12.5 Enhanced
|TouchWiz UI
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|1:35 ч.
|Веб-серфинг
|11:36 ч.
|08:29 ч.
|Просмотр видео
|11:32 ч.
|13:07 ч.
|Игры
|05:19 ч.
|04:32 ч.
|Режим ожидания
|87 ч.
|79 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4920 x 3264
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|11
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Декабрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Январь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|0.241 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|1.25 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8, а если производительность, корпус и звук – то Samsung Galaxy A8 (2018).
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